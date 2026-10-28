पीलीभीत: वाटर प्लांट लोन के नाम पर 5 हजार रिश्वत लेते सीनियर असिस्टेंट रंगे हाथ गिरफ्तार, बरेली एंटी करप्शन टीम का एक्शन

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की बरेली टीम ने मंगलवार को जिला उद्योग केंद्र के वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वाटर प्लांट लगाने के लिए लोन स्वीकृत कराने के एवज में शिकायतकर्ता से रकम मांगी गई थी।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर हुक्मी के निवासी सुरेंद्र कुमार ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। शिकायत का संज्ञान लेकर बरेली टीम ने जांच की और कार्रवाई की योजना बनाई। मंगलवार को ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम ने पीलीभीत जिला उद्योग केंद्र में तैनात वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को रिश्वत लेते पकड़ा।