शिवानी हत्याकांड: दूसरी बार अंतिम रिपोर्ट खारिज, आरोपी पर कुर्की का आदेश और जांच अधिकारी पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। अमरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हत्या कर शव छिपाने के मामले में पुलिस की ओर से दूसरी बार दाखिल अंतिम रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट शिप्रा सिंह ने निरस्त कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वादिनी की आपत्ति व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित रामगोपाल को तलब किया।

विवेचना में लापरवाही पर विवेचक और पर्यवेक्षण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी (उत्तर प्रदेश) और डीएम को पत्र भेजने का आदेश भी दिया। अदालत ने पहले रामगोपाल के खिलाफ समन, जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ।

इसके बाद न्यायालय ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने और सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया। मामले में सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की गई है। कैसे सामने आया मामला अमरिया थाना क्षेत्र के कैचुटांडा गांव निवासी छद्म्मी लाल की पत्नी शीला देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी पुत्री शिवानी 26 जुलाई 2018 को अमरिया में डाॅ. मेजर सिंह की दुकान पर काम करने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी।