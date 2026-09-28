नामकरण संस्कार में जा रहे परिवार पर टूटा कहर: डंपर और कार की भीषण टक्कर में 3 की मौत, बुलडोजर से निकालने पड़े फंसे लोग

संवाद सहयोगी, पूरनपुर (पीलीभीत)। पीलीभीत बस्ती नेशनल हाईवे पर पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। डंपर और कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

हादसे में कार सवार महिला साधना पत्नी सनातन, शेफाली पत्नी दुलाल और कार चालक तारक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साधना का बेटा शांतनु, बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गए। खुशबू को जिला मुख्यालय के लिए रेफर किया गया है।