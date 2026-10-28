पूरनपुर के बाजार में घुसा नेपाल से भटका हाथी, गजराज को देख मार्केट में मची भगदड़, काबू पाने में जुटी वन विभाग की टीम

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नेपाल से भटककर आए हाथियों का झुंड अब स्थानीय लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे यकायक एक विशालकाय हाथी पूरनपुर नगर के सबसे व्यस्ततम कोतवाली रोड पर आ धमका। बाजार और रिहायशी इलाके में हाथी को सड़क पर सरेआम चहलकदमी करता देख दुकानदारों और राहगीरों में भगदड़ मच गई।

हाथी के शहर में घुसने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर हाथी को आबादी से भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस बीच, घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई।