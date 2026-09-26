भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने पीलीभीत के प्रिंस गंगवार पहुंचे पैतृक गांव, ढोल-नगाड़ों से हुआ भव्य स्वागत
फ्लाइंग ऑफिसर प्रिंस गंगवार का भारतीय वायुसेना में चयन के बाद अपने पैतृक गांव गोवल पतिपुरा, पीलीभीत में भव्य स्वागत किया गया।
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फ्लाइंग ऑफिसर प्रिंस गंगवार का गांव गोवल पतिपुरा में भव्य स्वागत।
भारतीय वायुसेना में चयन के बाद बेंगलुरु में प्रशिक्षण पूरा किया।
पिता सूबेदार मेजर महेश गंगवार से मिली राष्ट्रसेवा की प्रेरणा।
संवाद सत्र, पीलीभीत। ग्राम गोवल पतिपुरा निवासी फ्लाइंग ऑफिसर प्रिंस गंगवार का भारतीय वायुसेना में चयनित होने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।
प्रिंस ने पिछले महीने बेंगलुरु में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था। अपने पिता सूबेदार महेश गंगवार के साथ अवकाश पर लौटने पर ग्राम प्रधान पति अनुराग यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया।
प्रिंस ने गर्व से कहा कि उन्हें अपने गांव, जिले, प्रदेश और देश पर गर्व है। उन्होंने कहा कि गांव की मिट्टी से निकलकर देश की सेवा का अवसर पाना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, परिवार, शिक्षकों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद एवं सहयोग को दिया।
प्रिंस के पिता सूबेदार मेजर महेश चंद्र भारतीय सेना में सेवारत हैं, जिन्होंने प्रिंस को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा दी। पिता की वर्दी और अनुशासन को देखकर प्रिंस ने भी भारतीय वायुसेना में जाकर देश की सेवा करने का संकल्प लिया।
महेश चंद्र को पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
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