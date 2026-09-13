मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में रचाई दूसरी शादी, कुछ महीने बाद सामने आई पहली पत्नी और खुल गई पोल, पीलीभीत में

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। Pilibhit News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी कर सरकारी लाभ लेने के मामले में पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसका सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार विभागों ने भी लापरवाही की, जिससे आरोपित दूसरा विवाह करने में कामयाब हो गया।

न्यूरिया के गांव मडरिया निवासी गीता देवी बताया कि उसके पति ने पहला विवाह छिपाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दूसरा विवाह कर लिया। पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 24 अप्रैल 2021 को बरेली के थाना क्योलड़िया के गांव अरविन्द के साथ हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल में ही रह रही थी, जहां 26 अगस्त 2022 को उसने बेटे हिमांशु को जन्म दिया।

पहली पत्नी गीता ने आरोपित पति पर धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप आरोप है कि ससुरालीजन दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे और छोटे बच्चे सहित मारपीट कर घर से निकाल दिया। परिवार न्यायालय पीलीभीत में भरण पोषण का मुकदमा दायर किया तो पति ने समझौता कर उसे साथ रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर बच्चे सहित निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता ने दहेज व भरण पोषण का दूसरा मुकदमा दर्ज कराया, जो अभी विचाराधीन है।