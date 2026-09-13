रूस से कहां गायब हुए यूपी के 3 लड़के? स्वजन बोले- सेना में भेज दिए; DM के आदेश पर घर पहुंचे नायब तहसीलदार

संवाद सूत्र, चरथावल (मुजफ्फरनगर)। दैनिक जागरण में रूस में फंसे तीन युवकों के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार रिजवान इसाक पुलिस व राजस्व टीम के साथ गांव पीपलशाह पहुंचे और रूस गए शक्ति पुंडीर के स्वजन से पूरे मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने युवकों से संबंधित जानकारी जुटाकर शासन को उपलब्ध कराने की बात कही। प्रशासन की इस पहल से युवकों के स्वजन में उन्हें सकुशल वापस लाने की उम्मीद जगी है।

दैनिक जागरण के 11 सितंबर के अंक में ‘रूस में फंसे तीन युवक, जबरन सेना में भेजने का लगाया आरोप’ तथा 12 सितंबर के अंक में ‘भारतीय दूतावास ने रूसी मंत्रालय से मांगी जानकारी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी।

तीनों युवकों को जबरन रूसी सेना में भेजने का स्वजन ने लगाया आरोप पीपलशाह निवासी विपिन कुमार का आरोप है कि उनका पुत्र शक्ति पुंडीर 17 अगस्त 2025 को इंटरमीडिएट के बाद स्टडी वीजा पर रूसी भाषा की पढ़ाई करने रूस गया था। 30 जुलाई को उसकी अंतिम बार फोन पर बात हुई थी। विपिन के अनुसार, बेटे ने रोते हुए बताया था कि रूसी अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट कब्जे में लेकर उसे जबरन सेना में भेज दिया है।

वहीं विपिन ने बताया था कि गांव बाढ़ निवासी मुकेश शर्मा का पुत्र हिमांशु शर्मा और शामली के हसनपुर लुहारी निवासी राकेश कुमार का पुत्र आशु कुमार भी शक्ति के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तीनों ने 30 जुलाई को स्वजन से अंतिम बार बात की थी। स्वजन का आरोप है कि तीनों को जबरन रूसी सेना में भेजा गया है।