यीडा बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला: किसानों का मुआवजा बढ़कर ₹4,558 हुआ, 300 एकड़ में बसेगी ताइवान सिटी

जागरण संवाददाता, नोएडा। यीडा बोर्ड बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सोमवार को हुई बैठक में किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई। अब किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर की जगह 4558 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। सात प्रतिशत आबादी भूखंड लेने पर 4037 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर लागू होगी।

यीडा क्षेत्र में ताइवान सिटी बसाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 300 एकड़ जमीन आरक्षित की जाएगी। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी विनिर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी। इससे पहले जापानी, सिंगापुर और कोरियन सिटी के प्रस्ताव जमीन पर नहीं उतर पाए थे। बोर्ड ने अंतरराज्यीय बस अड्डा, क्रिकेट स्टेडियम, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और मेडिकल हब के लिए 500 एकड़ जमीन तथा मंडी की स्थापना को भी स्वीकृति दी है। इससे युवाओं, किसानों और खिलाड़ियों को फायदा होगा।