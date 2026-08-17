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यीडा बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला: किसानों का मुआवजा बढ़कर ₹4,558 हुआ, 300 एकड़ में बसेगी ताइवान सिटी

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:32 PM (IST)

यीडा बोर्ड की बैठक में किसानों के मुआवजे में 6% की वृद्धि कर इसे ₹4558 प्रति वर्गमीटर किया गया है। इसके साथ ही, 300 एकड़ में ताइवान सिटी और फार्मास्युटिकल क्लस्टर सहित कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा सहित यीडा बोर्ड की बैठक में लिया गया ऐतिहासिक फैसला।

किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा सहित यीडा बोर्ड की बैठक में लिया गया ऐतिहासिक फैसला।

HighLights

  1. किसानों का मुआवजा 6% बढ़कर ₹4558 प्रति वर्गमीटर हुआ।

  2. 300 एकड़ में ताइवान सिटी बसाने की योजना स्वीकृत।

  3. फार्मास्युटिकल क्लस्टर व अन्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी।

जागरण संवाददाता, नोएडा। यीडा बोर्ड बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सोमवार को हुई बैठक में किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई। अब किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर की जगह 4558 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। सात प्रतिशत आबादी भूखंड लेने पर 4037 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर लागू होगी।

यीडा क्षेत्र में ताइवान सिटी बसाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 300 एकड़ जमीन आरक्षित की जाएगी। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी विनिर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी।

इससे पहले जापानी, सिंगापुर और कोरियन सिटी के प्रस्ताव जमीन पर नहीं उतर पाए थे। बोर्ड ने अंतरराज्यीय बस अड्डा, क्रिकेट स्टेडियम, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और मेडिकल हब के लिए 500 एकड़ जमीन तथा मंडी की स्थापना को भी स्वीकृति दी है। इससे युवाओं, किसानों और खिलाड़ियों को फायदा होगा।

फार्मास्युटिकल फॉर्म्यूलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का फैसला

यीडा सेक्टर-6 में फार्मास्युटिकल फॉर्म्यूलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 100 से 125 एकड़ जमीन आरक्षित की जाएगी। इस क्लस्टर में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जैसी दवाइयां बनाई जाएंगी।

ये सभी फैसले यीडा क्षेत्र के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्राधिकरण इन योजनाओं को जल्द लागू करने की तैयारी में है।

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