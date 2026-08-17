ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे 100 से अधिक किसान हिरासत में, 32 महिलाएं भी शामिल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। किसान संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को किसान सभा के दफ्तर से प्राधिकरण की ओर कूच किया। अपना हक लेकर रहेंगे, 10 प्रतिशत प्लॉट लेकर रहेंगे के नारे लगाते हुए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान नेता डॉ. रुपेश वर्मा, इंद्र प्रधान और सोरन प्रधान के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में करीब 100 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 32 महिलाएं शामिल हैं।

आंदोलन को रोकने के लिए धरना स्थल को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और पूरे जनपद की पुलिस तैनात की गई है। किसान संघर्ष मोर्चा ने प्रशासन की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। नेताओं का कहना है कि सरकार ने पहले 10 प्रतिशत विकसित आबादी के प्लॉट सहित मांगों पर बातचीत का भरोसा दिया था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद 30 जुलाई से आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया था।