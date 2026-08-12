नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों को बड़ी राहत, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी गाजियाबाद की दौड़

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने यीडा से जमीन मांगी थी।

यीडा ने सेक्टर नौ में दो एकड़ जमीन देने पर सहमति जताते हुए मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। कार्यालय शुरू होने के बाद गौतमबुद्ध नगर समेत आसपास के जिलों के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद जाने से राहत मिल सकती है।

पासपोर्ट के लिए अभी गाजियाबाद जाना पड़ता है गौतमबुद्ध नगर के लोगों को पासपोर्ट के लिए फिलहाल गाजियाबाद कार्यालय जाना होता है। नोएडा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को देखते हुए यीडा क्षेत्र में अपने कार्यालय स्थापित करने को लेकर केंद्रीय विभाग भी रुचि दिखा रहे हैं।