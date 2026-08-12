नोएडा से दिल्ली जाने वाले ध्यान दें: आज रात से कई रूट रहेंगे डायवर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा से दिल्ली जा रहे मालवाहक वाहनों के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में होने वाले ध्वजारोहण के दौरान भारतीय सेनाओं की परेड सलामी और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के अभ्यास के दौरान शहर के प्रमुख मार्गाें पर वाहनों का डायवर्जन रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (भारी, मध्यम और हल्के) के लिए डायवर्जन प्लान आज रात से लागू हो जाएगा।

यातायात पुलिस के प्रभारी डीसीपी अभय कुमार मिश्र का कहना है कि डायवर्जन बुधवार रात दस बजे बृहस्पतिवार को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। इसी तरह शुक्रवार रात दस बजे से लेकर शनिवार दोपहर में कार्यक्रम सम्पन्न होने पर वाहन डायवर्ट किए जाएंगे। यातायात संचालन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर - 9971009001 जारी किया है।