ग्रेटर नोएडा के 46 नए सेक्टरों में यीडा की बड़ी तैयारी, 35 लाख लोगों के लिए पानी-सीवर का प्लान तैयार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) का सर्विस मास्टर प्लान तीन माह में तैयार होगा। इसके तहत मास्टर प्लान 2041 में शामिल 46 नए सेक्टरों में भविष्य की आबादी और औद्योगिक गतिविधियों के हिसाब से ढांचागत सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा।

प्राधिकरण ने इसकी जिम्मेदारी हरियाणा की अर्शिया कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्रा. लि. को सौंपी है। कंपनी सर्वे करने के साथ ही सर्विस मास्टर प्लान तैयार करेगी, जिसमें सुविधाओं को कैसे और कहां विकसित करना है, इसका प्रविधान होगा।

46 नए सेक्टरों के लिए बनेगा सुविधाओं का खाका

यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 में 46 नए सेक्टर विकसित किए हैं। इन सेक्टरों के विकास के तहत ड्रेन, सीवर, पानी की लाइन आदि ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सेक्टर में बसने वाली आबादी और औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से एसटीपी, यूजीआर आदि की क्षमता कितनी होगी और उन्हें कहां बनाया जाएगा, इसकी भी योजना तैयार होगी।

मास्टर प्लान में यह भी तय किया जाएगा कि ढांचागत सुविधाओं को किस तरह विकसित किया जाएगा, ताकि नए सेक्टरों की जरूरत के अनुरूप व्यवस्था तैयार की जा सके।

प्राकृतिक जल स्रोत और जल निकासी का होगा सर्वे

एसीईओ मनीष मीणा का कहना है कि मास्टर प्लान तैयार करने वाली कंपनी प्रस्तावित क्षेत्र का भौगोलिक व वहां मौजूद प्राकृतिक स्रोत का सर्वे करेगी।

यीडा के मास्टर प्लान क्षेत्र में जल स्रोत व जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था है। जल का बहाव आदि की स्थिति का भी सर्वे किया जाएगा। इसके अनुरूप ही सर्विस मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

पुराने सर्विस मास्टर प्लान का भी होगा अध्ययन

मास्टर प्लान 2031 के साथ तैयार कराए गए सर्विस मास्टर प्लान 2031 का भी अध्ययन किया जाएगा। देखा जाएगा कि उसमें किसी तरह की खामी तो नहीं है। अगर उसमें संशोधन की जरूरत होगी तो कंपनी उस पर भी अपने सुझाव देगी।