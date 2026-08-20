ग्रेटर नोएडा में साइबर जांच में बड़ी लापरवाही, इलाहाबाद HC की फटकार के बाद इंस्पेक्टर और SI सस्पेंड

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली में साइबर अपराध से जुड़े मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने पर साइबर निरीक्षक देवेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर मुनींद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

दोनों पुलिसकर्मियों पर विवेचना के दौरान गलत बैंक खाता फ्रीज कराने और शिकायत के बाद भी उसे डी-फ्रीज कराने के लिए कार्रवाई नहीं करने का आरोप है।

किसी और का खाता कर दिया फ्रीज

सूत्रों के अनुसार, बिसरख कोतवाली में साइबर अपराध से संबंधित एक मामले की जांच चल रही थी। विवेचना में पुलिस ने एक बैंक खाता फ्रीज करा दिया। आरोप है कि जिस खाते को फ्रीज कराया गया, वह संदिग्ध की बजाय अन्य व्यक्ति का था।

संबंधित खाताधारक को जब खाते पर कार्रवाई की जानकारी हुई तो पुलिसकर्मियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही खाता डी-फ्रीज कराने का अनुरोध किया। बावजूद खाता डी-फ्रीज कराने की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।