ग्रेटर नोएडा: महावीर प्लाजा के जिम में लगी आग, लोगों ने दौड़कर बचाई जान और दमकल कर्मियों ने शीशे तोड़ पाया काबू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली अंतर्गत एस सिटी सोसायटी के महावीर प्लाजा में दूसरे फ्लोर पर संचालित जिम में बृहस्पतिवार सुबह शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई। इससे आसपास हड़कंप मच गया।

वहीं, अंदर मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित कर दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आनन-फानन में आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि जनहानि टल गई।

घटना सुबह 7 बजे की पुलिस के मुताबिक, यह घटना आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास की है। महावीर प्लाजा की दूसरी मंजिल पर जिम संचालित है। घटना के समय अंदर छह से आठ लोग ही मौजूद थे। इसी बीच जिम के एक हिस्से से धुआं उठने के बाद अचानक आग भड़क उठी। अंदर मौजूद लोग आनन-फानन बाहर निकले।