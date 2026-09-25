400 करोड़ के अवैध निर्माण को ढहाया, यमुना प्राधिकरण ने अलीगढ़ में 30 हेक्टेयर भूमि पर की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अलीगढ़ जिले के टप्पल क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है।

सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर प्राधिकरण ने पुलिस प्रशासन के साथ कार्रवाई करते हुए करीब 30 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण टप्पल क्षेत्र में प्राधिकरण की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना प्रस्तावित है।

परियोजनाओं के लिए भविष्य में मुश्किलें

इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। इससे प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं।

बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त

ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह, शिव अवतार सिंह, एसडीएम हरी प्रताप सिंह, अभिषेक शाही, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी और तहसीलदार मनोज कुमार सिंह की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।