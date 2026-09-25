युमना एक्सप्रेसवे पर छह साल में नौ बसें हुई हादसे का शिकार, 13 ने गंवाई जान; 99 हुए घायल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर पिछले छह वर्ष से हर साल यात्री बसें हादसे का शिकार हो रही हैं। कभी तेज रफ्तार तो कभी विभिन्न कारणों से आग लगने या दूसरे वाहन से टक्कर होना कारण रहा है। छह साल में हुए नौ बस हादसों में 13 को जान गंवानी पड़ी और 99 लोग घायल हुए हैं।

खास बात यह है कि हर बार हादसे के बाद ही जिम्मेदार अधिकारियों को इन बसों की फिटनेस व अन्य मानकों की याद आती है। कुछ दिन कार्रवाई के नाम पर बसों की जांच कर कागजी खानापूरी करते हुए कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। जिसके दुष्परिणाम और एक हादसे के रूप में मानकों को दरकिनार कर संचालित बस में सफर करने वालों को जान गंवाकर भुगतनी पड़ती है।