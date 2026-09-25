यमुना प्राधिकरण लाया ग्रुप हाउसिंग योजना, सेक्टर 17 से 22D तक 10 भूखंडों की होगी नीलामी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय मांग को पूरा करने के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना लांच की है। इसके तहत दस ग्रुप हाउसिंग भूखंड का आवंटन नीलामी के माध्यम से होगा।

ये भूखंड सेक्टर 17, 18, 20 व सेक्टर 22 डी मेंं हैं। वहीं हास्पिटेलिटी सेक्टर के लिए दस भूखंड की योजना लांच की गई है। इनका आवंटन भी नीलामी के आधार पर होगा।

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