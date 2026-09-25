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यमुना प्राधिकरण लाया ग्रुप हाउसिंग योजना, सेक्टर 17 से 22D तक 10 भूखंडों की होगी नीलामी

By Arvind Mishra Edited By: Anup Tiwari
Published: Fri, 25 Sep 2026 11:19 PM (IST)

यमुना प्राधिकरण ने आवासीय मांग पूरी करने के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना शुरू की है, जिसके तहत 10 भूखंडों का ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. यमुना प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग योजना की शुरुआत की।

  2. दस आवासीय भूखंडों का आवंटन नीलामी से होगा।

  3. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए भी दस भूखंड उपलब्ध।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय मांग को पूरा करने के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना लांच की है। इसके तहत दस ग्रुप हाउसिंग भूखंड का आवंटन नीलामी के माध्यम से होगा।

ये भूखंड सेक्टर 17, 18, 20 व सेक्टर 22 डी मेंं हैं। वहीं हास्पिटेलिटी सेक्टर के लिए दस भूखंड की योजना लांच की गई है। इनका आवंटन भी नीलामी के आधार पर होगा।

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