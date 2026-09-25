यमुना प्राधिकरण लाया ग्रुप हाउसिंग योजना, सेक्टर 17 से 22D तक 10 भूखंडों की होगी नीलामी
यमुना प्राधिकरण ने आवासीय मांग पूरी करने के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना शुरू की है, जिसके तहत 10 भूखंडों का ...और पढ़ें
HighLights
यमुना प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग योजना की शुरुआत की।
दस आवासीय भूखंडों का आवंटन नीलामी से होगा।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए भी दस भूखंड उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय मांग को पूरा करने के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना लांच की है। इसके तहत दस ग्रुप हाउसिंग भूखंड का आवंटन नीलामी के माध्यम से होगा।
ये भूखंड सेक्टर 17, 18, 20 व सेक्टर 22 डी मेंं हैं। वहीं हास्पिटेलिटी सेक्टर के लिए दस भूखंड की योजना लांच की गई है। इनका आवंटन भी नीलामी के आधार पर होगा।
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