जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने मथुरा के मांट तहसील क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से कराए जा रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त कर बुधवार को जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

सीईओ राकेश कुमार सिंह व एसीईओ संजय कुमार मीणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम शिवौतार सिंह, एसडीएम अभिषेक शाही, एसडीएम हरी प्रताप सिंह, एसडीएम कृष्ण गोपाल त्रिपाठी व तहसीलदार मनीष सिंह द्वारा किया गया।

अभियान में प्राधिकरण के भूलेख विभाग के राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों और प्रोजेक्ट विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्थानीय राजस्व एवं प्रवर्तन टीम के साथ संयुक्त रूप से सहभागिता की।

अवैध कब्जे से मुक्त कराया

वहीं, अभियान के दौरान जनपद मथुरा की तहसील मांट के अंतर्गत लगभग नौ हेक्टेयर (90,000 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण एवं कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया और संबंधित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।