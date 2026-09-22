नोएडा में 3D अवतार में दिखेगा वाराणसी-कानपुर स्टेडियम, इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगी यूपी की खेल क्रांति

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) में प्रदेश की खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के लिए संचालित योजनाओं की झलक भी देखने को मिलेगी।

खेल विभाग की ओर से करीब 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्टॉल तैयार किया जा रहा है। यह स्टॉल हाल नंबर 15 में लगाया जाएगा। यहां पर प्रमुखता से प्रदेश की खेल सुविधाओं को थ्री डी मॉडल में प्रदर्शित किया जाएगा।

थ्री डी मॉडल में दिखेंगी खेल सुविधाएं बता दें कि प्रदर्शनी में गोरखपुर स्पोर्ट्स कालेज, कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम और वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को प्रमुखता से थ्री डी मॉडल में प्रदर्शित किया जाएगा। इन खेल परिसरों के थ्री-डी मॉडल तैयार कर लिए गए हैं।