ग्रेटर नोएडा: एक्सपो मार्ट में सजेगा UP इंटरनेशनल ट्रेड शो, फ्री मिलेगी एंट्री! जानें समय और क्या होगा खास

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। एक्सपो मार्ट में आयोजित होने जा रही यूपीआइटीएस में उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति, शिल्प एवं व्यंजनों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।

शो में 'एक जनपद, एक उत्पाद' (ओडीओपी) और 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओसी) के साथ-साथ युवा उद्यमियों और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के उत्पादों व सेवाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

आधुनिक और तकनीकी क्षेत्रों जैसे स्टार्टअप, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, ऑटो एवं इलेक्ट्रिक वाहन, सिविल एविएशन एवं एमआरओ, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी से जुड़ी नवीन तकनीकों को भी मंच मिलेगा।

औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली औद्योगिक अवस्थापना परियोजनाओं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, और तेजी से बढ़ते रिटेल, ई-कामर्स तथा लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा।

शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ प्रिंट एवं पैकेजिंग, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, और हार्टिकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो रही प्रगति को भी शो में दिखाया जाएगा।

इन उत्पादों का भी होगा प्रदर्शन

फिशरी एवं पशुपालन, फार्मा एवं हेल्थकेयर, और टिकाऊ भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट-खादी एवं टेक्सटाइल, वुडवर्क एवं फर्नीचर, और स्पोर्ट्स-ट्वॉय, बेबी केयर, लेदर गुड्स एवं फुटवियर जैसे उत्पादों को भी शो में प्रस्तुत किया जाएगा।

अंत में, राज्य में पर्यटन के अवसरों और फिल्म उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों एवं सेवाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

फ्री रहेगा प्रवेश

प्रवेश निश्शुल्क रहेगा। इसके लिए क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। बिजनेस विजिटर्स के लिए प्रवेश का समय प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक तथा आम दर्शकों के लिए दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित है। आयोजन स्थल पर निश्शुल्क पार्किंग, रिटेल बिक्री तथा आकर्षक लकी ड्रॉ की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

उद्यमियों के संग बैठक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को सफल बनाने के लिए जिले के उद्यमी एवं औद्योगिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों से ट्रेड शो को लेकर उनकी अपेक्षाओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। एडीएम प्रशासन ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश की संभावनाओं, नवाचार एवं उद्यमिता को देश-दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

उन्होंने कहा कि गौतमबुद्धनगर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जनपद के प्रतिष्ठित उद्योगों की सहभागिता से स्थानीय उत्पादों, आधुनिक तकनीक एवं नवाचार को व्यापक बाजार तथा संभावित निवेशकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।