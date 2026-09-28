नोएडा के गढ़ी गोलचक्कर के पास नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस के सामने शिनाख्त बनी चुनौती

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में गढ़ी गोलचक्कर के पास नाले में रविवार रात को एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। गहरे नाले में गिरकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है।

नोएडा सेक्टर 63 थाना के प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव रविवार रात को थाना क्षेत्र में एक गहरे नाले में पड़ा मिला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।