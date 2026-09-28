'खाना बनाना मुश्किल', नोएडा में गंदे और बदबूदार पानी से हजारों लोग परेशान; प्राधिकरण से जांच की मांग

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के कई सेक्टरों में घरों की टोंटियों से साफ पानी की जगह गंदा और बदबूदार पानी आने से लोग परेशान हैं।

सेक्टर-25 निवासी हेमा पुरी ने भी अपने क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या की शिकायत की है। इसके अलावा सेक्टर-40, 21 समेत कई सेक्टरों से भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं।

लोगों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ रही है और कई घरों में पीने के लिए बोतलबंद पानी का सहारा लेना पड़ रहा है।

गंदे पानी से लोग परेशान

निवासियों के अनुसार, कुछ स्थानों पर पानी का रंग मटमैला है, जबकि कई जगह पानी में दुर्गंध भी महसूस हो रही है। लोगों का कहना है कि नलों में आने वाले पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में करना मुश्किल हो गया है। इससे रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं।