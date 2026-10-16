जलपुरा के ट्विन शैलेट सोसायटी में धूमधाम से हुआ माता रानी जागरण का आयोजन, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल

डिजिटल डेसक, नोएडा। जलपुरा के ट्विन शैलेट सोसायटीमें शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर 16 अक्टूबर 2026 को भव्य माता रानी जागरण का आयोजन किया गया।

इस धार्मिक कार्यक्रम में सोसाइटी के निवासियों ने उत्साह एवं श्रद्धा के साथ भाग लिया। माता रानी के भजनों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

रात भर भजन-कीर्तन का आयोजन

जागरण के दौरान भजन-कीर्तन के माध्यम से माता रानी की महिमा का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरी रात माता के भजनों का आनंद लिया तथा परिवार और समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।