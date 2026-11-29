जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सुपरनोवा प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 6 साल बाद अब फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। लंबे समय लोग अपने-अपने आशियाने को पाने का इंतजार कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, नोएडा में सुपरटेक के सुपरनोवा में घर खरीदने वालों को आखिरकार अपने फ्लैट का कानूनी मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने अपनी करोड़ों की बचत इन्वेस्ट की थी, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होना एक लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई का अंत है।

अगस्त में 56 खरीदारों को मिली थी राहत सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा के आवासीय टावर ईस्ट और वेस्ट के खरीदारों को अगस्त माह में राहत मिली थी। पहले फेज में 56 खरीदारों की रजिस्ट्री होने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित संयुक्त समिति ने इन खरीदारों के दस्तावेजों की जांच की। प्राधिकरण ने रजिस्ट्री के लिए समिति से 56 खरीदारों की सूची मांगी थी। बता दें सुपरनोवा परियोजना से बिल्डर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहर हुआ था। परियोजना का कार्य संयुक्त समिति की देखरेख में करने के आदेश जारी किए। आदेशानुसार प्राधिकरण बकाए के लिए खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं रोक सकता। प्राधिकरण ने न्यायालय में हलफनामा देकर रजिस्ट्री करने की बात कही।

दोनों टावरों में 497 फ्लैट दोनों टावरों में 497 फ्लैट हैं। समिति खरीदारों के दस्तावेजों की जांच कर रजिस्ट्री को मंजूरी दे रही है। पहले चरण में समिति को 76 खरीदारों ने रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराए। 20 खरीदारों के दस्तावेजों में मामूली कमी मिली। कमियों को पूरा कर फिर से दस्तावेज मांगे गए थे।