शादी के बाद खुला पत्नी का राज, बोली- 5 साल से है एक लड़की से प्यार; ग्रेटर नोएडा में पति का सनसनीखेज खुलासा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पति का आरोप है कि पत्नी का गाजियाबाद निवासी एक युवती के साथ प्रेम संबंध है और वह उसी के साथ रहना चाहती है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

शादी के बाद पत्नी पर लगाए आरोप

पीड़ित के मुताबिक उसकी शादी 29 नवंबर 2025 को गाजियाबाद निवासी युवती से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उसका आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके और स्वजन के प्रति ठीक नहीं था।

पति का कहना है कि पत्नी लगातार फोन पर बात करती थी। मना करने पर उसे झूठे मामले में फंसाने और जान से मरवाने की धमकी देती थी। ई-मेल और मैसेज दिखाने का दावा पति का दावा है कि पत्नी ने उसे ई-मेल और स्नैपचैट के मैसेज दिखाए थे। उसके मुताबिक पत्नी ने बताया कि वह वर्ष 2021 से एक युवती से प्रेम करती है और दोनों एक-दूसरे को पति-पत्नी मानते हैं।