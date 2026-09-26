यूपी ट्रेड शो में छाया बांस से बना रीयूजेबल डायपर, 150 बार धोकर करें इस्तेमाल; हर बार खर्च सिर्फ 3 रुपये

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) में बांस से बना रीयूजेबल डायपर को बैम्बूलाजी नाम की एक इकाई ने प्रदर्शित किया है। फेयर में यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

यह डायपर बायो-बेस्ड और 150 बार तक धुलकर दोबारा इस्तेमाल होने वाला है। बांस के फैब्रिक में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया और दुर्गंध को कम करता है। सामान्य काटन की तुलना में इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ काफी कम है।