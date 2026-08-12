शाहजहांपुर: 'टीचर बन रही थीं बच्चों को नौकर!' डायपर बदलवाने से लेकर सिर से जुएं निकलवाने तक का आरोप, जानें क्या है मामला

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। विकासखंड तिलहर के खनपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय की तीन छात्राओं ने शिक्षक प्रिया सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा शिक्षक अपने बच्चे का उनसे डायपर बदलवाती हैं।

टीका लगाकर आने पर पिटाई करने व अपने पैर छुआने का भी आरोप लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। खनपुरा गांव निवासी संतोष कुमार ने बताया कि भतीजी सुहानी, रागिनी व चांदनी कक्षा चार में पढ़ती है।

वहां तैनात शिक्षक प्रिया सिंह इन बच्चियों से अपने सिर के जुएं दिखवाती हैं। इसके अलावा विद्यालय में झाडू भी लगवाती है। अपने बच्चे को खिलवाने के साथ ही उसका डायपर भी जबरन बदलवाती है। इन बच्चियों को अभद्र भाषा में बुलाती है।