ग्रेनो बस अग्निकांड: आग में खाक हुए पति का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती थीं रेखा, इलाज बीच में छोड़ पहुंची हिसार

जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए स्लीपर बस अग्निकांड में घायल रेखा भारद्वाज ने अपनी पीड़ा को दरकिनार कर पति देवेंद्र भारद्वाज को आखिरी बार देखने के लिए अस्पताल से छुट्टी ली और बृहस्पतिवार शाम को हिसार रवाना हो गईं।

हादसे में पति की मौत की खबर मिलने के बाद से रेखा बार-बार उनका शव देखने की जिद कर रही थीं। उनकी हालत को देखते हुए स्वजन ने उन्हें अपने साथ हिसार ले जाने का फैसला किया। हादसे के बाद रेखा का उपचार जेवर के अस्पताल में चल रहा था। स्वजन के माध्यम से उन्हें पति देवेंद्र की मौत की जानकारी मिली तो वह भावुक हो उठीं। उन्होंने स्वजन से पति को आखिरी बार देखने के लिए हिसार ले जाने का आग्रह किया।

पूरी तरह ठीक नहीं थी हालत फिर भी नहीं मानी... चोटों के कारण उनकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन पति के अंतिम दर्शन की इच्छा के आगे स्वजन भी उन्हें रोक नहीं सके। देवेंद्र भारद्वाज के शव की पहचान उनके बेटे सर्वोदय भारद्वाज ने की थी। हादसे के बाद शव बुरी तरह झुलस गया था।