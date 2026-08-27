रक्षाबंधन से पहले नोएडा और गाजियाबाद की रफ्तार पर ब्रेक, 3 घंटे से लगा 15 किमी लंबा जाम

जागरण संवाददाता, नोएडा-गाजियाबाद। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भाई के घर पहुंचने की जल्दी में निकली बहनों और महिलाओं के लिए नोएडा और गाजियाबाद की सड़कें बड़ी परेशानी बन गईं।

शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव इतना बढ़ा कि कई जगह यातायात रेंगता रहा। खासकर छिजारसी के पास मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जाने वाले मार्ग पर जाम ने यात्रियों को बेहाल कर दिया। यही हाल दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का भी रहा, जहां तक नजर गई, वहां पर गाड़ियों की लाइन ही दिखी।

गाजियाबाद और नोएडा में करीब तीन घंटे से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। सेक्टर-62, सेक्टर-44, सेक्टर-35, पर्थला चौक, छिजारसी, बहलोलपुर और अन्य प्रमुख मार्गों पर दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम में निजी वाहन ही नहीं, रोडवेज बसें भी फंस गईं। इसका सीधा असर बसों के इंतजार में खड़े यात्रियों पर पड़ा।

बस स्टैंड तक पहुंचना और वहां से निकलना रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए महिलाएं और युवतियां बृहस्पतिवार सुबह से ही बस डिपो और प्रमुख बस स्टैंड पर पहुंचने लगी थीं। दोपहर के बाद सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ रोडवेज बसों की आवाजाही भी प्रभावित होने लगी।

मोरना डिपो, सेक्टर-44, सेक्टर-62 और अन्य बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती गई। बसें जाम में फंसने से यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, लोनी और संभल समेत अन्य स्थानों की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ जाने वाले कुछ यात्रियों को चार से पांच घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा। बस आने के बाद भी सीट मिलना आसान नहीं था। जाम में फंसी बसें, सड़क किनारे इंतजार करती रहीं महिलाएं छिजारसी के पास जाम की स्थिति सबसे अधिक परेशानी भरी रही। मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ की ओर जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में बसें भी फंसी रहीं, जबकि सड़क किनारे बड़ी संख्या में यात्री बसों के इंतजार में खड़े नजर आए।