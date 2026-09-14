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राकेश टिकैत का बड़ा एलान, मांगें पूरी होने तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर जारी रहेगा धरना

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Mon, 14 Sep 2026 05:09 PM (IST)

किसान नेता राकेश टिकैत ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर टेंट लगाकर अपनी मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने का एलान किया है।

HighLights

  1. राकेश टिकैत ने प्राधिकरण के बाहर टेंट लगाकर धरना जारी रखने को कहा।

  2. किसानों की मांगें: विकसित भूखंड, बढ़ा मुआवजा और आबादी का निस्तारण।

  3. मांगें न मानने पर 24 तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी।

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। किसानों के आंदोलन ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आंदोलन के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने प्राधिकरण के बाहर टेंट लगाकर डेरा डालने और पंचायत जारी रखने का एलान किया है।

उन्होंने किसानों से अपनी मांगें पूरी होने तक धरने पर डटे रहने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि पहले भी प्राधिकरण ने पानी हटाया, टेंट हटाए और धरना खत्म कराया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आंदोलन को मजबूती से चलाया जाएगा।

किसानों में भारी आक्रोश 

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसान लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि विकसित भूखंड, बढ़ा हुआ मुआवजा और आबादी का निस्तारण किया जाए। कई बार वार्ता के बाद भी समाधान नहीं निकलने से किसानों में आक्रोश है।

धरना जारी रहेगा

टिकैत के आह्वान के बाद किसानों ने प्राधिकरण के मुख्य गेट के बाहर टेंट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक प्राधिकरण ठोस आश्वासन नहीं देता, तब तक धरना जारी रहेगा और रोज पंचायत होगी।

बताया कि धरने में भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी और आसपास के गांवों के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 तक मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी।

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