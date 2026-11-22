जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की वेस्ट पंचशील हाईनिश सोसायटी में ए का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव न कराने और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के विरोध में निवासियों ने शांतिपूर्ण सांकेतिक प्रदर्शन किया।

निवासियों का आरोप है कि एओए निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही है। एसटीपी पर करीब 75 लाख रुपये के जुर्माने, सरकारी नोटिस और एनपीसीएल से जुड़े मामलों की जानकारी भी निवासियों से साझा नहीं की जा रही है।

प्रदर्शन के दौरान एओए कार्यालय में विवाद हो गया। आरोप है कि एओए के पदाधिकारी ने महिलाओं से अभद्रता की। मोनिका सैनी, वंदना सिंह और विजेता सिंह से भी दुर्व्यवहार का आरोप है।

घटना के विरोध में 50-60 निवासी बिसरख थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। निवासियों ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से निष्पक्ष जांच और पुलिस प्रशासन निगरानी में पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की है।