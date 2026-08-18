ऑपरेशन अपराजय के तहत विशेष बच्चों को मिला कौशल प्रशिक्षण, बनेंगे आत्मनिर्भर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। विशेष आवश्यकता वाले और ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को ईकोटेक 3 के उद्योग केंद्र 2 स्थित आर्या फैशन में एक विशेष हस्तशिल्प एवं आभूषण निर्माण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ऑपरेशन अपराजय मुहिम के अंतर्गत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आर्या फैशन द्वारा रेनबो किड्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह रहीं। इस पहल का लक्ष्य विशेष बच्चों को हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार योग्य बनाना और उनमें आत्मविश्वास जगाना है। बच्चों को क्या दिया गया प्रशिक्षण? प्रशिक्षण में बच्चों को आभूषण बनाना, सजावटी वस्तुएं तैयार करना और बाजार से जोड़ने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन अपराजय के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पेशल बच्चों के लिए एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुआत आर्या फैशन के सहायता से शुरू की गई है।