ओखला पक्षी विहार में अजगरों का आतंक, चरवाहों की बकरियां निगल रहे सांप

जागरण संवाददाता,नोएडा। ओखला पक्षी विहार में चार से पांच अजगरों की मौजूदगी से चरवाहों में डर है। डीएनडी से गाय, भैंस और बकरियां चरने के लिए ओखला के आसपास भेजी जाती हैं।

पशुपालकों के मुताबिक, घने जंगल में अजगर अब तक 10 से 15 बकरियों को निगल चुके हैं और एक गाय की भी मौत हुई है। उनका कहना है कि अजगर उनकी आंखों के सामने बकरियों को निगल रहे हैं।

सेक्टर 14 और 15ए के पशुपालक बकरियों को यहां चरने के लिए छोड़ते हैं। एडवोकेट मनीष अवाना ने बताया कि वन विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

उनके अनुसार, रोजाना एक से अधिक बकरियों की जान जा रही है। पहले भी ओखला से डीएनडी की ओर अजगर आने से दहशत फैली थी। लोगों ने डर के कारण सुबह की सैर पर जाना बंद कर दिया है। पशुपालकों को आशंका है कि अजगर डीएनडी तक पहुंचकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।