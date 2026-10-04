UP Trade Show: 200 करोड़ से अधिक के ग्लोबल ऑर्डर, सिंगारी इंडस्ट्रीज और KBH ब्यूटी केयर ने रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में पहली बार शामिल हुई नोएडा की सिंगारी इंडस्ट्रीज ने पांच दिवसीय आयोजन के दौरान 15 देशों के प्रतिनिधियों के साथ 201 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के एमओयू किए।

कंपनी ने इस दौरान 50 से अधिक बी2बी बैठकें कर अपने उत्पादों और विनिर्माण क्षमता को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के समक्ष प्रस्तुत किया। सिंगारी इंडस्ट्रीज ने अपने यहां निर्मित एयर कूलर और वाशिंग मशीनों का प्रदर्शन किया।

इन देशों के साथ हुआ एमओयू

सिंगारी इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रेड शो के दौरान नाइजीरिया, इथियोपिया, बोत्सवाना, श्रीलंका, दुबई, केन्या, तंजानिया, ओमान, ब्रिटेन, भूटान, कैमरून और युगांडा सहित विभिन्न देशों के के साथ उनका एमओयू हुआ है।

ट्रेड शो में बड़ी उपलब्धि हासिल वहीं, ग्रेनो स्थित यूपीसीडा की औद्योगिक क्षेत्र साइट-5 स्थित केबीएच ब्यूटी केयर ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने 11 विदेशी खरीदार कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

निर्यात का रास्ता साफ ब्यूटी केयर के निदेशक विकास राय ने बताया कि 30 सितंबर को हुए इन समझौतों से केन्या, रवांडा, घाना, मारीशस, नेपाल, ताजाकिस्तान और इथियोपिया जैसे देशों में अपने कास्मेटिक एवं पर्सनल केयर उत्पादों के निर्यात का रास्ता साफ होगा।