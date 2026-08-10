अदालत के आदेश पर मकान खाली कराने गई नोएडा पुलिस से बदसलूकी, दारोगा ने महिला पर दर्ज कराया केस

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर 29 स्थित पार्क व्यू अपार्टमेंट में कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने गईं महिला दारोगा और उन की टीम के साथ एक महिला ने अभद्रता की।

आरोप है कि महिला ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए टीम को धमकाया भी। दारोगा ने सेक्टर-20 थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

मकान खाली कराने का आदेश

सहारनपुर के शास्त्री नगर की रहने वालीं सुकृति बंसल नोएडा सेक्टर 20 थाने में दारोगा के पद पर तैनात हैं। वह आठ अगस्त को अपनी टीम व अन्य कर्मचारियों के साथ सेक्टर 29 स्थित पार्क व्यू अपार्टमेंट गईं थीं। अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस मकान खाली कराने गई थी।