अदालत के आदेश पर मकान खाली कराने गई नोएडा पुलिस से बदसलूकी, दारोगा ने महिला पर दर्ज कराया केस
नोएडा के सेक्टर 29 स्थित पार्क व्यू अपार्टमेंट में कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने गई पुलिस टीम के साथ एक महिला ने अभद्रता की और सरकारी कार्य में बाध ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा में कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने गई थी पुलिस।
महिला रश्मि शर्मा ने पुलिस टीम से की अभद्रता, बाधा डाली।
दारोगा की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज, जांच शुरू।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर 29 स्थित पार्क व्यू अपार्टमेंट में कोर्ट के आदेश पर मकान खाली कराने गईं महिला दारोगा और उन की टीम के साथ एक महिला ने अभद्रता की।
आरोप है कि महिला ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए टीम को धमकाया भी। दारोगा ने सेक्टर-20 थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मकान खाली कराने का आदेश
सहारनपुर के शास्त्री नगर की रहने वालीं सुकृति बंसल नोएडा सेक्टर 20 थाने में दारोगा के पद पर तैनात हैं। वह आठ अगस्त को अपनी टीम व अन्य कर्मचारियों के साथ सेक्टर 29 स्थित पार्क व्यू अपार्टमेंट गईं थीं। अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस मकान खाली कराने गई थी।
कोर्ट का आदेश मानने से इनकार
कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम के तहत जारी अंतिम आदेश के तहत की जा रही थी। वहां पर रश्मि शर्मा नाम की महिला ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया।
आरोप है कि रश्मि ने दारोगा और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। सरकारी काम में बाधा डालते हुए हंगामा किया। इसके चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।
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इस बारे में अधिकारियों को जानकारी देते हुए शिकायत की गई। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि दारोगा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कराई जा रही।