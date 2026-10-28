नोएडा के 8 सेक्टरों में पानी का संकट, 50 हजार लोग परेशान; आधे घंटे में भर रही एक बाल्टी

स्वाति भाटिया, नोएडा। शहर के आधा दर्जन से अधिक सेक्टरों में पानी का संकट अब गंभीर रूप ले चुका है। सेक्टर-71 के ग्रीन एवेन्यू बी ब्लॉक से लेकर सेक्टर-11, 12, 22, 23, 52, 99 और 122 तक हजारों परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।

हालात ऐसे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को भी एक बाल्टी पानी भरने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। अनुमानित तौर पर 50 हजार से अधिक लोग इस संकट से प्रभावित हैं। घरों में रोजमर्रा के कामकाज से लेकर पीने के पानी तक के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है।

निचली मंजिलों पर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा समस्या बढ़ने के साथ बोतलबंद पानी की उपलब्धता को लेकर भी परेशानी सामने आने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान होते रहेंगे। सेक्टरवासियों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति बेहद कम हो रही है। कम दबाव के कारण ऊपरी मंजिलों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो रहा है, वहीं निचली मंजिलों पर भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है।

स्थायी समाधान के लिए उठा रहे कदम स्थानीय निवासियों का कहना है पानी की कमी से खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने और दूसरे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि त्योहार के समय इस तरह की किल्लत ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। निवासियों ने फोनरवा और संबंधित आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे।