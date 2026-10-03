नोएडा में बनेगा 1000 कुत्तों की क्षमता वाला डॉग शेल्टर, 12 करोड़ होंगे खर्च; 1 साल में होगा तैयार

कुंदन तिवारी, नोएडा। शहर में एक हजार कुत्तों की क्षमता का डाग शेल्टर बनने जा रहा है। यह शेल्टर सेक्टर-123 में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए एक सप्ताह में टेंडर जारी किया जाएगा। लगभग नौ हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस शेल्टर पर प्राधिकरण करीब 12 करोड़ रुपये खर्च करेगा। शेल्टर के निर्माण में लगभग एक साल का समय लगेगा।

इसी बीच सेक्टर-93 बी में एक अन्य डाग शेल्टर होम का निर्माण अगले तीन-चार दिन में शुरू होगा। प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी को भूमि का कब्जा सौंप दिया है और यह शेल्टर लगभग चार महीने में तैयार हो जाएगा, जिसमें करीब 60 कुत्तों को रखा जा सकेगा।

हालांकि नोएडा प्राधिकरण हर बार इस प्रकार की योजना बनता है, लेकिन इसको धरातल पर उतार नहीं पा रहा है, इससे समाधान होने की बजाए नोएडा में आवारा कुत्तों की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे अक्सर लोग प्रभावित होते हैं। प्राधिकरण के पास इन कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है।

बता दें कि पिछले वर्ष के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा प्राधिकरण ने इस दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया है। सेक्टर-50 और 135 में पहले से दो डाग शेल्टर हैं, जिनमें 350 कुत्तों की क्षमता है। इसके अलावा सेक्टर-94 में एक निजी एजेंसी द्वारा संचालित शेल्टर में 1600 कुत्तों को रखने की व्यवस्था है।