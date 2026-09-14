गुमला में आवारा कुत्तों के आतंक से मिलेगी राहत! 1 एकड़ जमीन पर बनेगा डॉग शेल्टर और बर्थ कंट्रोल सेंटर

संवाद सहयोगी, गुमला। नगर परिषद ने शहर में बढ़ती स्ट्रीट डाग की संख्या पर नियंत्रण और उनके संरक्षण के लिए आश्रय सह जन्म नियंत्रण केंद्र बनाने की पहल शुरू की है। इसके लिए गुमला नप क्षेत्र के वार्ड संख्या एक चाहा के टूकुटोली में एक एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। प्रस्तावित केंद्र में करीब 50 डाग रखने की क्षमता होगी।

यहां स्ट्रीट डाग का बंध्याकरण कर उनकी बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही डाग की देखभाल और उपचार के लिए वेटरनरी डाक्टर की नियुक्ति की भी योजना है। नगर परिषद की ओर से भूमि चिन्हित किए जाने के बाद एसी को पत्र भेजा गया था।

इसके बाद एसी की ओर से सीओ को पत्र प्रेषित कर भूमि का सत्यापन कराया गया। भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्तावित स्थल के लिए स्वीकृति मिल गई है। अब उक्त स्थान पर आश्रय सह जन्म नियंत्रण केंद्र के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है।