नोएडा में मासूम की हत्या: एनकाउंटर की मांग पर 36 घंटे अड़ी रही मां, सांसद के समझाने पर हुआ अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-54 के जंगल में बुलाकर दो हजार रुपये लेनदेन के विवाद में दोस्तों ने 16 अगस्त को सेक्टर-20 के किशोर की हत्या मामले में बुधवार को दिनभर उसकी मां सेक्टर-94 स्थित मोर्चरी के बाहर डटी रही।

पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के पहुंचने पर आरोपियों के एनकाउंटर की रट लगाए रही। पुलिस अधिकारियों के काफी प्रयास के बाद भी महिला ने शव नहीं लिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए।

शव का अंतिम संस्कार किया देर शाम को सांसद महेश शर्मा ने पहुंचकर न्याय और आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। करीब 36 घंटे बाद किशोर की मां शव लेने के लिए मानी। परिजनों ने रात करीब साढ़े आठ बजे ओखला पक्षी विहार क्षेत्र में शव का अंतिम संस्कार किया।

पुलिस ने हत्या करने में शामिल एक समुदाय विशेष के दो भाई समेत तीन आरोपी किशोर को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। हंगामे की आशंका के चलते आसपास के थाने की पुलिस के अलावा पीएसी को भी तैनात रही। हिंदू संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के आरोपी होने को लेकर भड़काऊ टिप्पणियां भी कीं। अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र, डीसीपी साद मियां खान, एडीसीपी मनीषा सिंह समेत सर्किल के अधिकारी भी मौजूद रहे। चोरी के दो हजार रुपये के बंटवारे को लेकर विवाद पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि आरोपी एक किशोर पूर्व में काम करने वाली दुकान से दो हजार रुपये चोरी कर लाया था। 16 अगस्त को सेक्टर-54 के जंगल में पार्टी करने और रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। किशोर ने थप्पड़ मार दिया था। तीनों ने पकड़कर किशोर का गला दबा दिया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। एक ने चेहरे पर पत्थर भी मारा था। तीनों आरोपी मौके से भाग आए थे।

घर लौटने के बाद अगले दिन तीनों अलग-अलग शाहजहांपुर और उत्तराखंड भाग गए थे। जबकि किशोर की मां का आरोप है कि बेटे को कमरे पर बुलाकर चाकू मारे थे। उसके हाथ-पैर काटकर बोरे में बंद कर जंगल में फेंका था। पुलिस ने गला दबाकर मौत होने और चोट के निशान होने से इनकार किया है। आगे की जांच के बाद स्पष्ट होने की उम्मीद है।