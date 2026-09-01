नोएडा में स्ट्रीट लाइट की समस्या के लिए लॉन्च हुआ मोबाइल ऐप, अब घर बैठे दर्ज करा सकेंगे शिकायत

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण ने शहर और गांवों में स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है। इस एप के माध्यम से नागरिक घर बैठे स्ट्रीट लाइट बंद होने, खराब होने, कम रोशनी देने या अन्य समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार यह एप गूगल प्ले स्टोर पर 'नोएडा स्मार्ट एलईडी लाइट' के नाम से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800-102-9574 पर भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ता उसकी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।