नोएडा के नया बांस गांव में सड़क पर खूनी खेल, स्कूटी टच होने पर बढ़ा विवाद; सिर में ईंट लगने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के नया बांस गांव में स्कूटी टकराने पर पार्क में दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवकों से दिल्ली अशोक नगर के दो दोस्त अमित और शिवम का विवाद हो गया।

विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने मिलकर अमित और शिवम को पीटा। ईंट मारकर दोनों दोस्तों को घायल कर दिया। आरोपी मौके से भाग गए। अस्पताल ले जाने पर अमित को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि शिवम का उपचार चल रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर है।

एडीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के लिए शव भेज दिया गया है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्यारोपियों की तलाश में चार टीम कर रही हैं। पैर से टकरा गई थी स्कूटी दिल्ली में अशोक नगर के अमित अपने दोस्तों शिवम, यशपाल, आकाश और विनोद के साथ रविवार देर रात करीब 12 बजे नोएडा के नया बांस स्थित गांव के पार्क में मौजूद था। इसी दौरान जब सभी स्कूटी से वहां से जाने लगे तो स्कूटी हर्ष नाम के एक युवक के पैर से टकरा गई।