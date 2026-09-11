नोएडा बनेगा 'सेफ सिटी', 2200 AI कैमरों से होगी 24x7 पहरेदारी; चेहरे से ही ट्रेस हो जाएंगे बदमाश

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल करने की दिशा में 217 करोड़ रुपये की सेफ सिटी परियोजना अब जमीन पर उतरने जा रही है।

प्राधिकरण ने परियोजना का टेंडर जारी कर दिया है और 17 सितंबर को प्री बिड बैठक होगी। योजना के तहत शहर में 2200 हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे, जिन्हें करीब 20 हजार स्थानों पर पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा जाएगा।

2200 कैमरों से जुड़ेगा शहर का नेटवर्क सेफ सिटी परियोजना में ग्रुप हाउसिंग, मकान, दुकान, अस्पताल, स्कूल-कालेज, मंदिर-मस्जिद, सिनेमाघर, पब-बार, शॉपिंग माल, बाजार और औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर लगे कैमरों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे शहर की सड़कों, गलियों और अलग-अलग इलाकों पर निगरानी का दायरा बढ़ेगा।

प्राधिकरण के महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह ने बताया कि परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुका है। 17 सितंबर को प्री बिड बैठक में कंपनियों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सेक्टर 94 में बनेगा नया कंट्रोल रूम सेक्टर-94 में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइएसटीएमएस) के ऊपर नया कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसे मौजूदा कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। सेफ सिटी का कंट्रोल रूम सीधे पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से भी जुड़ा रहेगा।