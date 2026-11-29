जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य करने वाली एक फर्म की जांच में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत इस्तेमाल का मामला पकड़ा है।

विभागीय जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद संबंधित फर्म ने डीआरसी-तीन के माध्यम से 20.49 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। मामले से जुड़े अन्य बिंदुओं पर विभाग की जांच अभी जारी है।

राज्य कर विभाग गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा की ओर से कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के रूप में सेवाएं देने वाली फर्म की जांच की गई।

संभाग-बी ने यह कार्रवाई की

अपर आयुक्त राज्य कर गौतमबुद्ध नगर जोन नोएडा परीक्षित खटाना के निर्देश पर और एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-बी नोएडा संजय कुशवाहा के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान शाखा, राज्य कर संभाग-बी ने यह कार्रवाई की।

विभाग ने केंद्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत संबंधित फर्म के विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध डीलर 360 के आंकड़ों का विश्लेषण किया। जांच में सामने आया कि फर्म रियल एस्टेट क्षेत्र में वर्ष 2019 से लागू योजना के तहत काम कर रही थी।

आईटीसी क्लेम किया इस योजना में पांच प्रतिशत की दर से बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लिए कर जमा करना अनिवार्य है।

आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि फर्म ने अपनी इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी क्लेम किया था।