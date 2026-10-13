भीग गई 'लंकेश' की पोशाक तो सताने लगी सीता स्वयंवर की चिंता, मंगलवार को भी ड्रेस सुखाते दिखे नोएडा के ये रावण

स्वाति भाटिया, नोएडा। सोमवार की वर्षा में ड्रेस भीग गई तो रावण को चिंता सताने लगी कि कहीं सीता स्वयंवर में पुरानी पोशाक पहनकर न जाना पड़े। बीते सोमवार से ड्रेस सुखाने के प्रयास में मंगलवार को भी वह ड्रेस सुखाते नजर आए।

दरअसल बुधवार सुबह से ही सेक्टर-21 की रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले अमित शर्मा अपनी ड्रेस सुखाने में मंगलवार को भी जुटे रहे। वजह भी दिलचस्प है। क्योंकि सोमवार को वर्षा की वजह से संदूक में पानी भरने से पोशाक भीग गए थे।

अमित हर साल सीता स्वयंवर में नई पोशाक पहनकर जाना पसंद करते हैं। अमित हर साल सीता स्वयंवर के प्रसंग में नई पोशाक पहनना पसंद करते हैं। इस बार भी उन्होंने रावण के किरदार के लिए खास गोल्डन लुक तैयार कराया है।

गोल्डन चमक, डेढ़ फुट का मुकुट इस बार रावण की पोशाक में पिछले साल के लाल रंग की जगह गोल्डन रंग को प्रमुखता दी गई है। मोतियों की सजावट, विशेष बेल्ट और सुनहरी तलवार उनके शाही अंदाज को और भव्य बनाती है। अमित ने बताया कि गर्दन के आपरेशन के बाद उनके भारी मुकुट पहनना मुश्किल है। इसलिए मुकुट को लंबा करने के साथ हल्का भी किया गया है।

पहले करीब एक फुट लंबा और दो किलो वजनी मुकुट अब डेढ़ फुट लंबा और लगभग एक किलो का है। पूरे सेटअप का वजन भी 20 किलो से घटाकर 10 से 12 किलो कर दिया गया है। यानी मुकुट लंबा हुआ, लेकिन गर्दन पर बोझ कम हो गया।

रावण को मदिरा नहीं, मैगी और चाय पसंद हैं मंच पर लंकेश का रौब दिखाने वाले अमित शर्मा को मैगी का खास शौक है। रामलीला का सेटअप उतारने के बाद वह रोज अलग-अलग तरीके से मैगी बनाते हैं। उन्हें खुद बनाकर खाना पसंद है।

वहीं सेक्टर-46 की रामलीला में लंकापति रावण का जीवंत किरदार निभा रहे कलाकार अरविंद शर्मा के अभिनय में जहां रावण का राजसी स्वाभिमान और क्रोध दिखाई देता है, वहीं परदे के पीछे का एक बेहद दिलचस्प और मजेदार किस्सा भी सामने आया है।