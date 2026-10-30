इमरजेंसी के लिए 'ऑपरेशन फास्ट' शुरू, चिल्ला बॉर्डर से फोर्टिस-मैक्स अस्पताल 10 मिनट में पहुंची एम्बुलेंस

जागरण संवाददाता, नोएडा। पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा बहुमूल्य जीवन बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है।

केंद्रीकृत एम्बुलेंस ट्रैफिक सुविधा प्रणाली के तहत कोई भी आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस को बिना जाम में फंसे कम समय मे नजदीक के अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इसको आपरेशन फास्ट( फास्ट एम्बुलेंस सीमलेस ट्रांजीशन) नाम दिया गया है।

किया जा चुका है ट्रायल

गौतबुद्ध नगर पुलिस खाली एम्बुलेंस का ट्रायल भी कर चुकी है। चिल्ला बार्डर से सेक्टर 62 फोर्टिस अस्पताल और सेक्टर 135 स्थित मैक्स अस्पताल तक एम्बुलेंस 10 मिनट को पहुंचाया जा चुका है।

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