नोएडा में मोबाइल स्नैचर की कुटाई, सेक्टर-77 की सोसायटी के लोगों का एक्शन; CCTV खंगाल रही पुलिस 

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया सोसायटी के गेट नंबर-3 पर शुक्रवार सुबह मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को सोसायटी के लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया।

बाइक सवार उसके साथी मौके से फरार हो गए। लोगों ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसकी पहचान और फरार साथियों का पता लगाने में जुटी है।

शोर सुनकर लोगों ने पीछा किया

सोसायटी के लोगों के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे एक युवक मोबाइल छीनकर भाग रहा था। शोर सुनकर लोगों ने उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसकी पिटाई की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर युवक को सौंप दिया गया।

बाइक सवार साथी मौके से फरार स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल झपटने वाले युवक के साथ बाइक पर कुछ अन्य लोग भी थे। लोगों के पीछा करने पर वे मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर फरार आरोपितों की तलाश कर रही है।