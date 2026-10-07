नोएडा में शराब विवाद के बाद पति ने नाले में लगाई छलांग, तलाश अभियान जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-81 मेट्रो स्टेशन के पास बुधवार शाम करीब पौने आठ बजे शराब पीने पर पत्नी से झगड़े के बाद 29 वर्षीय युवक नाले में कूद गया। लाेगों के शोर मचाने पर पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसीपी प्रथम, सेक्टर-39 थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर उसे तलाशना शुरू किया। घटना की गंभीरता को समझकर एसीपी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी बुला लिया। रात साढ़े दस बजे तक युवक नाले में नहीं मिला।

मूलरूप से एटा जलेसर के ग्राम जैनपुरा निवासी रवि पुत्र विनोद हरौला में पत्नी के साथ रहते हैं। बुधवार शाम रवि का शराब पीने पर पत्नी से झगड़ा हो गया। दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें शांत करा दिया, लेकिन रवि गुस्से में बाहर निकलकर एनएसईजेड के नाले के पास पहुंच गए, जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटे तो स्वजन को चिंता सताने लगी।

बताया गया कि कुछ लोगों ने रवि को सेक्टर-81 में एनएसईजेड के पास खुले नाले में कूदते हुए देखा था। मौके पर भीड़भाड़ देखकर स्वजन भी पहुंच गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि युवक ने शराब पीने पर विवाद के बाद नाले में छलांग लगा दी है। थाना प्रभारी डीपी शुक्ला और एसीपी प्रथम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

दिल्ली की ओर से आने नाले में काफी मलबा और पानी होने के कारण टीम को तलाशी में रवि का कुछ पता नहीं चला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने खुले नाले के पास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया हुआ है। वहीं घटनास्थल पर नेहा का रो-रोकर बुरा हाल है।