जागरण संवाददाता, नोएडा। यमुना तटबंध के किनारे प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सोमवार को लखनऊ में अहम बैठक होगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और परियोजना से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे।

यह एलिवेटेड रोड नोएडा के सेक्टर-94 से सेक्टर-150 तक बनेगी। सेक्टर-150 से आगे इसे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-23 सी तक जोड़ने और नोएडा एयरपोर्ट से संपर्क देने का प्रस्ताव है। नोएडा क्षेत्र में इसकी लंबाई करीब 27 किलोमीटर होगी।