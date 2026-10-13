नोएडा के उद्योगों के लिए राहत, बड़े भूखंडों पर सहयोगी इकाइयों की स्थापना आसान; सरकार ने दी 'सब-लीज' को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ छोटी इकाइयों का ईकोसिस्टम विकसित हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने छोटी इकाईयों के निर्माण के लिए भूखंड की सबलीज की अनुमति देने निर्माण लिया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय छोटे उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी। बड़ी इकाइयों के साथ ही सहयोगी इकाई विकसित होने से उत्पादन दक्षता बढ़ेगी।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश तेजी से हो रहा है। बड़े औद्योगिक निवेश के लिए शासन या प्राधिकरण स्तर पर मिले प्रस्तावों को पूंजी निवेश, रोजगार आदि मानकों पर जांच के बाद भूखंड आवंटित किया जाता है, लेकिन छोटी इकाइयों के लिए भूखंड आवंटन में नीलामी की नीति लागू है। इस वजह से बड़े उद्योगों की सहयोगी छोटी इकाइयों की स्थापना चुनौतीपूर्ण हो गई है।

सहयोगी इकाइयों का ईकोसिस्टम विकसित होने से होंगे क्या फायदे? सहयोगी इकाइयों का ईकोसिस्टम विकसित न होने से बड़ी इकाइयों के लिए पूरी उत्पादन क्षमता के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भूखंड की सब लीज की अनुमति का फैसला कर इन इकाइयों का ईको सिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी।

हाल ही में एचसीएल व फॉक्सकॉन की संयुक्त कंपनी इंडिया चिप प्रा. लि. ने सेक्टर 28 में आवंटित 48 एकड़ भूखंड में 24 एकड़ में एसडीजेड विकसित करने और सहयोगी इकाइयों के लिए भूखंड सब लीज की अनुमति यीडा से मांगी थी। लेकिन प्रदेश सरकार के निर्णय से आवंटित बड़े भूखंड के कुछ हिस्से की सब लीज सहयोगी कंपनियों को हो सकेगी।

इससे बड़ी इकाइयों के साथ उनकी सहयोगी इकाइयां भी साथ साथ विकसित हो सकेंगी। उद्योगों को समय पर सहयोगी इकाइयों जरूरी उत्पाद मिल सकेंगे। इससे उनकी दक्षता में वृद्धि होगी। वहीं नीलामी नीति लागू होने के कारण छोटी इकाइयों के लिए भूखंड आवंटन की मुश्किल भी हल हो जाएगी।