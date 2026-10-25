ग्रेटर नोएडा में कर चोरी रोकने की बड़ी तैयारी, त्योहारी सीजन में जीएसटी विभाग की नकदी कारोबार पर पैनी नजर

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी के बीच जीएसटी विभाग नकदी में कारोबार करने वाले फर्मों पर अपना सिकंजा कसने की तैयारी में है। हाल में ब्याज माफी योजना के जरिये व्यापारियों व अधिवक्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर योजना के प्रचार प्रसार के साथ टैक्स ईमानदारी से जमा करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

इसके बाद भी टैक्स में हेराफेरी जैसी घटनाएं आती है तो विभाग सरप्राइज चेकिंग करेगा। इस स्थिति में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर गौतमबुद्ध नगर जोन की टीम ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 20 से अधिक बड़े माल के साथ-साथ कस्बों के मुख्य बाजारों को भी अपनी संवाद और निगरानी सूची में शामिल किया है।

दुकानों पर भीड़ सबसे ज्यादा विभाग जगतफार्म, कासना, सूरजपुर, दादरी, दनकौर, एच्छर, तुगलपुर के साथ-साथ नोएडा के अट्टा, सेक्टर-18, सेक्टर-15, होशियारपुर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बाजारों में बड़ी संख्या में होने वाली नकदी में खरीदारी पर नजर रखने की तैयारी में है। इन बाजारों में घरेलू सामान, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भीड़ सबसे ज्यादा है।